НКРЕКП знизила граничний тариф на розподіл газу до 1,79 грн за куб

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила зниження тарифів на розподіл для 14 облгазів.
Відповідне зниження стосується компаній, у яких тарифи були суттєво вищими, аніж у середньому по країні. Здебільшого це невеликі облгази, у яких не спрацьовує економія на ефекті масштабу:
- ПРАТ Гадячгаз,
- АТ Закарпатгаз,
- АТ Івано-Франківськгаз,
- ПРАТКоростишівгаз
- АТ Лубнигаз,
- ПрАТ Мелітопольгаз,
- АТ Миколаївгаз,
- АТ Полтавагаз,
- ПрАТ Тернопільгаз,
- АТ Тисменицягаз,
- ПрАТ Уманьгаз,
- АТ Харківгаз,
- АТ Чернівцігаз,
- ТОВ Газовик.
Зниження становить 5%-30%, тарифи цих компаній тепер становитимуть 1,66-1,79 грн (без ПДВ). Схвалений проект постанови буде оприлюднено на сайті регулятора для внесення зауважень і пропозицій. Після цього його буде остаточно затверджено.
Найближчим часом у парламент також буде подана ініціатива, яка має зменшити розрив у тарифах між різними газорозподільчими компаніями та встановлюватиме справедливий тариф на розподіл газу для всіх людей.
Ситуація з цінами на газ
У 2020 році НКРЕКП ухвалила рішення про зростання тарифів на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних та релігійних організацій для 23 ТЕЦ і когенераційних установок.
Так, середній тариф для постачання тепла для населення мав би становити майже 12 грн.
Причиною комісії назвали те, що у країні сильно знизилися обсяги виробництва теплової енергії. Проте витрати на її виробництво зростали, тому і було ухвалене рішення щодо зростання ціни.