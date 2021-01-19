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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Софія Телішевська |

НКРЕКП знизила граничний тариф на розподіл газу до 1,79 грн за куб

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила зниження тарифів на розподіл для 14 облгазів.

Відповідне зниження стосується компаній, у яких тарифи були суттєво вищими, аніж у середньому по країні. Здебільшого це невеликі облгази, у яких не спрацьовує економія на ефекті масштабу:

  • ПРАТ Гадячгаз,
  • АТ Закарпатгаз,
  • АТ Івано-Франківськгаз,
  • ПРАТКоростишівгаз
  • АТ Лубнигаз,
  • ПрАТ Мелітопольгаз,
  • АТ Миколаївгаз,
  • АТ Полтавагаз,
  • ПрАТ Тернопільгаз,
  • АТ Тисменицягаз,
  • ПрАТ Уманьгаз,
  • АТ Харківгаз,
  • АТ Чернівцігаз,
  • ТОВ Газовик.

Зниження становить 5%-30%, тарифи цих компаній тепер становитимуть 1,66-1,79 грн (без ПДВ). Схвалений проект постанови буде оприлюднено на сайті регулятора для внесення зауважень і пропозицій. Після цього його буде остаточно затверджено.

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Найближчим часом у парламент також буде подана ініціатива, яка має зменшити розрив у тарифах між різними газорозподільчими компаніями та встановлюватиме справедливий тариф на розподіл газу для всіх людей.

Ситуація з цінами на газ

У 2020 році НКРЕКП ухвалила рішення про зростання тарифів на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних та релігійних організацій для 23 ТЕЦ і когенераційних установок.

Так, середній тариф для постачання тепла для населення мав би становити майже 12 грн.

Причиною комісії назвали те, що у країні сильно знизилися обсяги виробництва теплової енергії. Проте витрати на її виробництво зростали, тому і було ухвалене рішення щодо зростання ціни.

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