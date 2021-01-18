Правительство на своем внеочередном заседании в понедельник установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

– Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина. Выше 6,99 грн за куб поставщики газа не смогут поднимать цену. Это решение позволит снизить цену на газ для украинцев в ​​среднем на 30%, – подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В то же время премьер в очередной раз напомнил, что решение об установлении предельной цены на газ не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа в Украине.

– Почему рынок газа чрезвычайно важен для будущего Украины? Рынок газа – это конец монополизма и сверхприбыли отдельных олигархов. Это возможность выбирать своего газопоставщика и получать лучшую цену, услуги и сервис. Рынок газа также положит конец кражам голубого топлива и обворовыванию государственных компаний через различные схемы, – добавил Денис Шмыгаль.

Прокомментировал решение и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, предельную цену ввели в связи с влиянием пандемии коронавируса Covid-19 на экономику, поэтому такое решение является временным, но играет важную роль в установлении справедливого рынка газа в Украине.

– Мы вместе работали, чтобы найти механизмы для этого. Это решение будет также побуждать игроков рынка работать честно и прозрачно и прежде всего заботиться о своем клиенте, то есть о простом украинце, – отметил Владимир Зеленский.

Что ждет рынок с февраля?

С февраля и до конца отопительного сезона (или до завершения карантина) газоснабжающие компании не смогут продавать газ по цене выше 6,99 грн за кубометр (с НДС, но без распределения газа – доставка оплачивается отдельно облгазам).

При этом 6,99 грн за кубометр – это именно верхняя граница. То есть продавать газ дешевле правительство не запрещает. Но вряд ли кто-то сможет предложить топливо по еще более низкой цене, учитывая подорожание газа на европейском рынке. В феврале ожидают пиковых значений, которые в Украине могли бы конвертироваться в цену до 12 грн за кубометр.

Кроме того, согласно правительственному плану, свои летние продукты для украинцев представят все газоснабжающие компании.

– Тогда люди смогут подписать годовой контракт и заранее понимать, сколько они будут платить зимой или летом. Это европейский подход, который действует во всех цивилизованных и развитых странах, – отметил премьер.

“Добровольно-принудительная” цена

Что будет, если ваш нынешний поставщик не захочет продавать газ по предельной цене? Хотя по закону поставщик должен придерживаться предельной цены, но силой заставить его поставлять газ правительство не может. Газсбыты имеют полное право отказаться. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

– Но в таком случае газсбыты потеряют клиентов, поскольку потребители автоматически перейдут к “поставщику последней надежды”. Эту роль выполняет газоснабжающая компания Нафтогаз Украины. Такой механизм действует в качестве страховки на рынке.

Поэтому с ценами по 10 грн и выше или вообще без газа никто не останется. В случае несогласия тех или иных компаний продавать топливо не выше 6,99 грн за кубометр их потребителей автоматически подхватит “поставщик последней надежды”.

Также любой потребитель может сменить поставщика самостоятельно, – это правило рынка остается неизменным.

Снизят ли стоимость доставки газа?

Тарифы на распределение (доставку) газа в Украине устанавливает независимый регулятор – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Поэтому правительство снизить их не может.

Напомним, с 1 января услуга распределения газа в Украине подорожала в среднем в 1,6 раза.

У 40 облгазов после Нового года тарифы выросли. И только у двух – снизились. Больше всего платят клиенты ООО Газовик – 3,06 грн за кубометр в месяц. А меньше всего – 37 коп за кубометр в месяц – клиенты АО Киевгаз.

В то же время Кабмин сообщил, что уже в ближайшее время ожидает от НКРЭКУ снижения тарифов на распределение газа, а именно – установления предельной границы тарифа. Он должен быть не выше 1,79 грн/куб (без НДС, – Ред.).

– В течение двух недель мы обсуждали это решение с народными депутатами, профильным комитетом Верховной Рады, с регулятором. Оно уменьшит тариф на распределение по мелким облгазам на 50 и более процентов, – отметил Денис Шмыгаль.

Первый шаг к этому ожидается уже завтра – 19 января. На своем заседании НКРЭКУ рассмотрит проект новых тарифов для 14 операторов газораспределительных систем (облгазов): Гадячгаз, Закарпатгаз, Ивано-Франковскгаз, Коростышевгаз, Лубныгаз, Мелитопольгаз, Николаевгаз, Полтавагаз, Тернопольгаз, Тысменицагаз, Уманьгаз, Харьковгаз, Черновцыгаз и Газовик.

Существенно тариф предлагают снизить для операторов ГРМ Газовик (-29,8%), Лубныгаз (-26,9%), Тысменицагаз (-24,5%), Черновцыгаз (-22,6%). Именно у этих облгазов высокие действующие тарифы – от 2,76 грн до 3,06 грн за доставку 1 кубометра в месяц (с НДС).

Теперь же этим и другим облгазам в перечне предлагают установить тарифы от 1,99 грн до 2,15 грн за доставку 1 кубометра в месяц (с НДС).

Если регулятор утвердит такое решение, в среднем тариф на доставку для этих облгазов снизят почти на 15% или на 37 коп (за доставку 1 кубометра в месяц с НДС). Но пока что предлагаемые тарифы все равно превышают озвученную правительством предельную границу в 1,79 грн/куб.

Эксперты же отрасли убеждены: тариф на распределение должен быть обоснованным. Но для этого надо преодолеть злоупотребления и коррупцию в облгазах.

– Надо честно оценить тариф на распределение и провести открытый конкурс по управлению сетями. Потому что действующие облгазы пользуются ими на безвозмездной основе, получив их во время президентства Виктора Януковича без каких-либо конкурсов, – напоминает председатель Совета общественного контроля НАБУ, эксперт рынка газа Марк Савчук.

Что ждет рынок дальше?

Сам факт правительственного вмешательства в деятельность рынка газа экспертная среда уже осудила.

Мол, реагировать на монопольные проявления ряда поставщиков власти должны были еще осенью. Ведь после запуска рынка газа большинство потребителей остались клиентами облгазсбытов, предлагающих тариф на 30-40% выше.

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А облгазы, которые отвечают за доставку газа, начали давить на потребителей и запугивать тех, кто хотел сменить поставщика.

Люди, которые пытались перейти на более низкие цены, взамен получали давление со стороны облгазов, отключение от газа и завышенные объемы потребления.

– Именно тогда НКРЭКУ и Антимонопольному комитету нужно было активно осуществлять проверки и применять штрафные санкции к нарушителям правил рынка, – уверена координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети Опора Татьяна Бойко.

Кроме того, как отмечают эксперты, постановление, принятое КМУ, сами газопоставщики с большой вероятностью могут обжаловать в суде. И это может стать проблемой для властей в будущем.

Еще одна проблема заключается в том, что предельная цена газа, вероятно, не будет действовать для предприятий теплокоммунэнерго. По данным источников, в финальную версию правительственного постановления сфера ТКЭ не попала. Для людей с централизованными отоплением и горячим водоснабжением это означает потенциальный рост тарифов на тепло и воду.

Ведь сейчас ТКЭ покупают газ в рамках так называемого режима возложения специальных обязательств, где цена колеблется в зависимости от уровня цен в Европе. Поэтому данное правительственное ограничение цены газа на жителей домов с централизованным отоплением не будет распространяться. А это, в свою очередь, может вызвать новую волну возмущения.

По справедливости?

Дополнительно эксперты отмечают необходимость регулировать отрасль именно рыночными методами. А установление предельной цены таким считают далеко не все. Даже во время пандемии уместнее было бы помогать действительно уязвимым слоям населения – адресными субсидиями.

– Однако правительство снизило цену и для условной одинокой бабушки в деревне, и для жителей Конча-Заспы. Хотя состоятельные люди на самом деле могли бы оплатить и рыночную цену газа без правительственных ограничений. При рыночной экономике помогать надо тем, кто действительно в этом нуждается, – отмечает Марк Савчук.

В то же время специалисты надеются, что установление предельной цены на газ и границы тарифа на его распределение помогут демонополизации отрасли хотя бы сейчас, а те компании, которые злоупотребляли своим доминирующим положением – понесут заслуженное наказание.

– Государственное регулирование цен через механизм установления предельной цены вредно для развития розничного рынка газа. Остается надеяться, что оно будет длиться не дольше, чем до конца марта. Потребители, которых не устраивают цены газсбытов, должны иметь возможность свободно выбрать себе другого поставщика, который предлагает лучшие цены и условия, а не бояться, что связанный со сбытом облгаз сразу же найдет нарушения, выпишет штраф или и “перекроет трубу”. Государство, в свою очередь, должно выступить гарантом таких прав, популяризировать реформу, объяснить людям их права и наказывать нарушителей, – комментирует решение правительства Татьяна Бойко.