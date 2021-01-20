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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Кабмин наработал механизмы выравнивания тарифов для всего населения

Кабмин во время совещания с представителями органов местного самоуправления наработал механизмы для выравнивания тарифов для всех социальных категорий.

Поскольку определенная часть населения получает услуги по отоплению через теплокоммунэнерго, где цены бывают существенно выше.

В то же время предложения от Нафтогаза, которые рассматривались на совещании, должны помочь сбалансировать цены на газ на программы централизованного отопления в городах и селах.

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18 января Кабмин установил цену на газ для населения с 1 февраля на уровне 6,99 грн за 1 кубометр, что позволит снизить цену на газ для украинцев в среднем на 30%. Но, прежде всего, это касается индивидуальных домохозяйств.

Фиксированный тариф будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительство не отказывается от развития рынка газа в стране, но без вмешательства чиновников в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн.

Источник: Офис президента

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