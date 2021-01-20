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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Кабмін напрацював механізми вирівнювання тарифів для всього населення

Кабмін під час наради з представниками органів місцевого самоврядування напрацював механізми для вирівнювання тарифів для всіх соціальних категорій.

Оскільки певна частина населення отримує послуги з опалення через теплокомуненерго, де ціни бувають суттєво вищими.

Водночас пропозиції від Нафтогазу, які розглядали на нараді, повинні допомогти збалансувати ціни на газ на програми централізованого опалення в містах і селах.

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18 січня Кабмін встановив ціну на газ для населення з 1 лютого на рівні 6,99 грн за 1 кубометр, що дозволить знизити ціну на газ для українців в середньому на 30%. Але, передусім, це стосується індивідуальних домогосподарств.

Фіксований тариф діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що уряд не відмовляється від розвитку ринку газу у країні, проте без втручання чиновників у лютому кубометр газу міг здорожчати до 12 грн.

Джерело: Офіс президента

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