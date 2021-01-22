В Киеве, на Майдане Независимости, в подземном переходе возле одного из выходов с потолка упала часть подвесной конструкции.

Об этом Фактам ICTV сообщили в пресс-службе КГГА.

На месте происшествия работают представители коммунального предприятия Дорожно-эксплуатационного управления Шевченковского района.

Один из входов в переход на Майдане Независимости временно закрыт. Обстоятельства происшествия выясняются. Пострадавших нет.















На Майдане Независимости в переходе обвалился потолок / 4 фотографии

По информации КК Киевавтодор, капитальный ремонт перехода на Майдане Независимости планировали еще в 2002 году. Подвесной потолок обустраивали к Евро-2012 за средства инвесторов. Работы выполняла частная подрядная организация.

В Кривом Роге обвалился потолок

В Кривом Роге в частном жилом доме обрушился потолок, а под завалами оказался 12-летний ребенок.

Вероятно, это произошло из-за аварийного состояния дома. На кухне обвалился потолок площадью 15 кв. м.

Фото: КГГА, Сергей Притула