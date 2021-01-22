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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

На Майдані Незалежності у переході обвалилася стеля

У Києві, на Майдані Незалежності, у підземному переході поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції.

На Майдані Незалежності у переході обвалилася стеля

Про це Фактам ICTV повідомили у прес-службі КМДА.

На місці події працюють представники комунального підприємства Шляхово-експлуатаційного управління Шевченківського району.

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Один із входів у перехід на Майдані Незалежності тимчасово закрито. Обставини події з’ясовуються. Постраждалих немає.

  • На Майдані Незалежності у переході обвалилася стеля
  • На Майдані Незалежності у переході обвалилася стеля
  • На Майдані Незалежності у переході обвалилася стеля
  • На Майдані Незалежності у переході обвалилася стеля
  • На Майдані Незалежності у переході обвалилася стеля
  • На Майдані Незалежності у переході обвалилася стеля
  • На Майдані Незалежності у переході обвалилася стеля
  • На Майдані Незалежності у переході обвалилася стеля
На Майдані Незалежності у переході обвалилася стеля / 4 фотографии

За інформацією КК Київавтодор, капітальний ремонт переходу на Майдані Незалежності планували ще у 2002 році. Підвісну стелю облаштовували до Євро-2012 за кошти інвесторів. Роботи виконувала приватна підрядна організація.

У Кривому Розі обвалилася стеля

У Кривому Розі у приватному житловому будинку впала стеля, а під завалами опинилась 12-річна дитина.

Ймовірно, це відбулося через аварійний стан будинку. На кухні обвалилася стеля площею 15 кв. м.

Фото: КМДА, Сергій Притула

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