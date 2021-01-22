У Києві, на Майдані Незалежності, у підземному переході поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції.

Про це Фактам ICTV повідомили у прес-службі КМДА.

На місці події працюють представники комунального підприємства Шляхово-експлуатаційного управління Шевченківського району.

Один із входів у перехід на Майдані Незалежності тимчасово закрито. Обставини події з’ясовуються. Постраждалих немає.















На Майдані Незалежності у переході обвалилася стеля / 4 фотографии

За інформацією КК Київавтодор, капітальний ремонт переходу на Майдані Незалежності планували ще у 2002 році. Підвісну стелю облаштовували до Євро-2012 за кошти інвесторів. Роботи виконувала приватна підрядна організація.

У Кривому Розі обвалилася стеля

У Кривому Розі у приватному житловому будинку впала стеля, а під завалами опинилась 12-річна дитина.

Ймовірно, це відбулося через аварійний стан будинку. На кухні обвалилася стеля площею 15 кв. м.

Фото: КМДА, Сергій Притула