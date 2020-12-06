В Кривом Роге в частном жилом доме обрушился потолок, а под завалами оказался 12-летний ребенок.

Вероятно из-за аварийного состояния, на кухне одноэтажного дома обвалился потолок площадью 15 кв.м.

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— Из-под завалов специалисты ГСЧС достали девочку, 2008 года рождения. Ребенка сразу осмотрели врачи. К счастью, серьезных травм у нее не обнаружено, госпитализация не понадобилась, — рассказали в пресс-службе ГСЧС.















В Кривом Роге в доме обвалился потолок — под завалами оказался ребенок / 4 фотографии

Обвал в Днепропетровской области