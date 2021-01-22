Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что ведомство просит Министерство финансов увеличить на 10 млрд финансирование программы предоставления субсидий.

Об этом она заявила в эфире программы Свободы слова Савика Шустера.

— Сегодня мы вышли с предложением к Министерству финансов с просьбой увеличить программу субсидий, — сказала Лазебная.

Министр отметила, что на данный момент программа субсидий составляет 36,6 млрд грн, и по подсчетам Минсоцполитики ее необходимо увеличить на сумму около 10 млрд грн.

Подорожание коммуналки

Украинцы, которые получают субсидии, не почувствуют подорожания стоимости коммунальных услуг в январе 2021 года.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль призвал всех, у кого пока нет субсидии, подавать документы получение на помощи.