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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Дячкіна |

Не хватает 10 млрд: Лазебная просит увеличить финансирование программы субсидий

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что ведомство просит Министерство финансов увеличить на 10 млрд финансирование программы предоставления субсидий.

марина лазебна

Об этом она заявила в  эфире программы Свободы слова Савика Шустера.

— Сегодня мы вышли с предложением к Министерству финансов с просьбой увеличить программу субсидий, — сказала Лазебная.

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Министр отметила, что на данный момент программа субсидий составляет 36,6 млрд грн, и по подсчетам Минсоцполитики ее необходимо увеличить на сумму около 10 млрд грн.

Подорожание коммуналки

Украинцы, которые получают субсидии, не почувствуют подорожания стоимости коммунальных услуг в январе 2021 года.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль призвал всех, у кого пока нет субсидии, подавать документы получение на помощи.

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