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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

Не вистачає 10 млрд: Лазебна просить збільшити фінансування програми субсидій

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що відомство просить Міністерство фінансів збільшити на 10 млрд фінансування програми надання субсидій.

марина лазебна

Про це вона заявила в ефірі програми Свободи слова Савіка Шустера.

– Сьогодні ми вийшли з пропозицією до Міністерства фінансів з проханням збільшити програму субсидій, – сказала Лазебна.

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Міністр зазначила, що наразі програма субсидій становить 36,6 млрд грн, і за підрахунками Мінсоцполітики її необхідно збільшити на суму близько 10 млрд грн.

Подорожчання комуналки

Українці, які отримують субсидії, не відчують подорожчання вартості комунальних послуг в січні 2021 року.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав усіх, у кого поки немає субсидії, подавати документи отримання на допомогу.

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