Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що відомство просить Міністерство фінансів збільшити на 10 млрд фінансування програми надання субсидій.

Про це вона заявила в ефірі програми Свободи слова Савіка Шустера.

– Сьогодні ми вийшли з пропозицією до Міністерства фінансів з проханням збільшити програму субсидій, – сказала Лазебна.

Міністр зазначила, що наразі програма субсидій становить 36,6 млрд грн, і за підрахунками Мінсоцполітики її необхідно збільшити на суму близько 10 млрд грн.

Подорожчання комуналки

Українці, які отримують субсидії, не відчують подорожчання вартості комунальних послуг в січні 2021 року.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав усіх, у кого поки немає субсидії, подавати документи отримання на допомогу.