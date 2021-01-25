Різницю компенсуємо: Кличко про підвищення ціни на газ

Столична влада обіцяє, що кияни отримають компенсацію за ціну на газ, однак це буде зроблено не за кошти місцевого бюджету, бо “ціна не підйомна”

Мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV заявив, що за час опалювального сезону тільки у столиці потрібні 4 млрд грн. компенсацій.

– Сподіваємось, що ми знайдемо суб’єктів, які компенсують різницю між фіксованою ціною та ринковою.

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко підтвердив, що уряд домовився з містами, тому тарифи для людей не підвищать, а мешканці усіх міст отримають газ для опалення. Надалі Кабмін домовиться з компенсаторами та вирішить це питання у технічному порядку.

– Люди будуть безперебійно отримувати тепло без підвищення тарифів, – наголосив Вітренко.

Ситуація з ціною на газ

На початку року постачальники почали піднімати ціну на газ в Україні, що викликало тарифні протести по всій країні.

Тоді Кабмін знизив вартість у середньому на 30%. З 1 лютого українці платитимуть 6,99 грн за кубометр газу. Постачальники не матимуть можливості піднімати вартість, як вони це зробили у платіжках за січень.

Ціна 6,99 грн за куб діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд не відмовляється від розвитку ринку газу у країні, проте без втручання чиновників у лютому кубометр газу міг здорожчати до 12 грн.