Спасенные моряки поблагодарили Морскую администрацию

На выходных и.о. Председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины Андрей Глазков встретился со спасенными моряками Arvin, которые 17 января затонули у берегов Турции.

Во время встречи Андрей Глазков отметил, что морякам будет оказана всесторонняя помощь в получении новых морских документов, которые были утрачены во время аварии, а также Морская администрация берет под контроль вопрос страховых выплат морякам и выполнения денежных обязательств со стороны работодателей.

-Меня поразило то, что все моряки хотят и дальше работать в море, и положительно воспринимают то, что Морская администрация хочет им помочь. Мы не обещаем золотые горы, но уверяем, что и мы и Министерство инфраструктуры будет максимально помогать в решении их вопросов, — отметил Андрей Глазков.

Морские документы — это личные, профессиональные документы члена морского экипажа. Никто не может выйти в море без документов, устанавливающих личность моряка, специальных сертификатов, которые подтверждают, что человек прошел специальную и полную подготовку для работы на судне. Поэтому для всех моряков этот вопрос сейчас является первоочередной.

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Моряки поблагодарили за то что о них не забыли и консульская служба посольства Украины в Турции и Морская администрация сделали все для скорейшего их возвращения в Украину к своим семьям.

В свою очередь Андрей Глазков поблагодарил береговую охрану Турции, которая в шторм героически спасала наших моряков.

Также Факты ICTV писали о том, что в Одессе моряки перекрыли трассу на Киев — озвучены требования.