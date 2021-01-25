В Одессе 25 января моряки вышли на акцию протеста против коррупции в сфере дипломирования работников морского транспорта. Они перекрыли трассу сообщением Одесса-Киев.

По словам моряков, каждые пять лет они должны обновлять сертификаты или повышать квалификацию, но самостоятельно сдать тесты невозможно и приходится давать взятку от $3 до $8 тыс. иначе их не пустят на рейс.

Митингующие хотят, чтобы на акцию приехал глава Одесской области Сергей Гриневецкий, чтобы передать ему требования.

Моряки выступают за отставку министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, а также исполняющего обязанности председателя Госслужбы морского и речного транспорта Украины Андрея Глазкова.

Также они выступают за рассмотрение и поддержку проекта приказа Министерства инфраструктуры Украины по упрощению системы дипломирования моряков, а также за принятие Верховной Радой проекта закона №3944, чтобы отменить экзамены для повторного подтверждения действительности дипломов моряков.

Инициатором протестов в Одессе, Киеве, Херсоне, Николаеве, Измаиле, Мариуполе и Очакове выступает общественная организация Украинское объединение моряков (Ukrainian Seafarers Union).

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