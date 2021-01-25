Врятовані моряки подякували Морській адміністрації

На вихідних в.о. Голови Державної служба морського та річного транспорту України Андрій Глазков зустрівся з врятованими моряками судна Arvin, яке 17 січня затонуло біля берегів Туреччини.

Під час зустрічі Андрій Глазков наголосив на тому, що морякам буде надана всебічна допомога в отриманні нових морських документів, які були втрачені під час аварії, а також Морська адміністрація бере під контроль питання страхових виплат морякам і виконання грошових зобов’язань з боку роботодавців.

-Мене вразило те, що всі моряки хочуть і далі працювати в морі, і позитивно сприймають те, що Морська адміністрація хоче їм допомогти. Ми не обіцяємо золоті гори, але запевняємо, що і ми і Міністерство інфраструктури буде максимально допомагати у вирішенні їх питань, – зазначив Андрій Глазков.

Морські документи – це особисті, професійні документи члена морського екіпажу. Ніхто не може вийти в море без документів, що встановлюють особу моряка, спеціальних сертифікатів, які підтверджують, що людина пройшла спеціальну і повну підготовку для роботи на судні. Тож для всіх моряків це питання зараз є першочерговим.

Моряки подякували, за те що про них не забули і консульська служба Посольства України в Туреччини і Морська адміністрація зробили все для якнайшвидшого їх повернення в Україну до своїх родин.

В свою чергу Андрій Глазков подякував береговій охороні Туреччини, які в шторм героїчно рятували наших моряків.

Також Факти ICTV писали про те, що в Одесі моряки перекрили трасу на Київ – озвучено вимоги.