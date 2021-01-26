Укрзализныця оборудует новые пассажирские вагоны надежными системами видеонаблюдения. Такие же системы будут устанавливать и при модернизации вагонов.

– Изображение в режиме реального времени должно передаваться в центральный диспетчерский пункт для повышения уровня безопасности и оперативного реагирования в случае необходимости, – говорит и.о. члена правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.

Также в 2021 году за безопасностью в поездах с наибольшим пассажиропотоком продолжит следить военизированная охрана. С августа по декабрь 2020 года Укрзализныця обеспечила 2 077 таких сопровождений.

Нападение в поезде Мариуполь – Киев

Ночью 31 июля трижды судимый мужчина совершил нападение в поезде Мариуполь – Киев на Анастасию Луговую, которая ехала в столицу вместе с малолетним сыном. Нападающий бил и пытался изнасиловать женщину.

Укрзализныця уволила проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.