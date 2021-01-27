Правительство установило предельную цену на газ для объединений собственников многоквартирных домов (ОСМД) на уровне 6,99 грн за кубометр.

Решение приняли на заседании 27 января.

— Мы должны учитывать, что население получает газ как непосредственно через поставщиков, так и через ОСМД. Мы должны защитить тех, кто получает газ через ОСМД, чтобы они не платили больше, чем предельная цена, — отметил и. о. министра энергетики Юрий Витренко.

ОСМД в феврале и марте будут получать газ по этой цене.

Цены на газ в Украине

Кабинет министров Украины подготовил и реализует восемь шагов, которые позволят уменьшить тарифы для населения.

Так, уже установили предельную цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр.

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