Уряд встановив граничну ціну на газ для об’єднань власників багатоквартирних будинків (ОСББ) на рівні 6,99 грн за кубометр.

Рішення ухвалили під час засідання 27 січня.

– Ми маємо враховувати, що населення отримує газ як безпосередньо через постачальників, так і через ОСББ. Ми маємо захистити тих, хто отримує газ через ОСББ, щоб вони не платили більше, ніж гранична ціна, – зазначив в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

ОСББ у лютому та березні отримуватимуть газ за цією ціною.

Ціни на газ в Україні

Кабінет міністрів України підготував та реалізовує вісім кроків, які дозволять зменшити тарифи для населення.

Так, вже встановили граничну ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр.

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