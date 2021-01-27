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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Кличко напомнил об ограничениях в Киеве и пригрозил новым локдауном

Во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие ограничения действуют сегодня в столице Украины.

Кличко напомнил об ограничениях в Киеве и пригрозил новым локдауном

Кличко отметил, что в столице продолжают действовать ограничения, которые правительство ввело в декабре прошлого года.

— Говорить о том, что мы одолели вирус — рано. Все мы очень устали от ограничений и хотим вернуться к обычной жизни, но если сейчас мы потеряем контроль над ситуацией, то введение нового локдауна будет неизбежным, — отметил Кличко.

Также он напомнил, какие ограничения действуют сегодня в Киеве:

  • Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием детей с более чем одной группы или класса в присутствии посетителей;
  • Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;
  • Работа заведений общественного питания с 23.00 до 7.00, кроме как доставки заказов;
  • Размещение в заведениях питания больше четырех совершеннолетних лиц за одним столом. Расстояние между столами должно быть не менее двух метров;
  • Проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек и несоблюдение дистанции в 1,5 метра;
  • Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;
  • Деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью и санаторно-курортных учреждений.

Кличко призвал киевлян не терять бдительности, соблюдать правила карантина и заботиться о своем здоровье и окружающих.

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Коронавирус в Киеве

По состоянию на 27 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 437 человек. Всего в столице болезнь подтвердили в 127 076 человек.

За последние сутки от вируса умерло 16 человек, за время пандемии — 2 308 летальных случаев. В то же время выздоровел за день 2 201 человек, в общем — 62 353 жителя столицы.

Источник: КГГА

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