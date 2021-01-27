PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Марія Степанюк |

Кличко нагадав про обмеження в Києві та пригрозив новим локдауном

Під час брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко розповів, які обмеження діють сьогодні у Києві.

Кличко нагадав про обмеження в Києві та пригрозив новим локдауном

Кличко відзначив, що у столиці продовжують діяти обмеження, які уряд запровадив у грудні минулого року.

— Говорити про те, що ми подолали вірус – зарано. Всі ми дуже втомилися від обмежень та хочемо повернутися до звичайного життя, але якщо зараз ми втратимо контроль над ситуацією, то запровадження нового локдауну буде неминучим, – зазначив Кличко.

Також він нагадав, які обмеження діють сьогодні у Києві:

  • Проведення у закладах освіти масових заходів за участю дітей з більш ніж однієї групи чи класу за присутності відвідувачів;
  • Проведення у розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій;
  • Робота закладів громадського харчування із 23.00 до 7.00, окрім як доставки замовлень;
  • Розміщення у закладах харчування більше чотирьох повнолітніх осіб за одним столом. Відстань між столами має бути не менше двох метрів;
  • Проведення масових заходів за участю понад 20 осіб та недотримання дистанції у 1,5 метра;
  • Робота кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50% місць одного залу;
  • Діяльність закладів, що надають послуги із розміщення, окрім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю та санаторно-курортних закладів.

Кличко закликав киян не втрачати пильності, дотримуватися правил карантину та дбати про своє здоров’я та оточуючих.

Читайте
Кличко розповів, у яких випадках застосують змішану систему навчання у школах

Коронавірус у Києві

Станом на 27 січня коронавірус у Києві виявили ще у 437 осіб. Загалом у столиці хворобу підтвердили у 127 076 людей.

За останню добу від вірусу померло 16 осіб, за час пандемії – 2 308 летальних випадків. Водночас одужала за день 2 201 людина, загалом – 62 353 мешканці столиці.

Джерело: КМДА

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка