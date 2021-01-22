Во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что с понедельника, 25 января, ученики столичных школ вернутся за парты.

— Все школы Киева готовы к возобновлению учебного процесса. В учреждениях внедрили обновленный санитарный регламент. Город в полном объеме обеспечил все коммунальные учреждения дезинфицирующими средствами, а также разработал четкий алгоритм в случае выявления заболевания в учебном заведении. Мы подготовились к началу учебного процесса, — сказал Кличко.

Также Кличко добавил, что если эпидемическая ситуация ухудшится, то будет применяться смешанная система обучения.

Она предусматривает, что на дистанционное обучение будут отправлять не всех школьников, а отдельные классы или будут закрывать на карантин отдельные школы.

Столичные детсады продолжают работать в обычном режиме. На карантине находится только одно дошкольное учебное заведение в Шевченковском районе.

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Также из-за случаев выявления Covid-19 временно закрыты 25 групп в 23 детских садах. Наполненность детей в детсадах столицы — почти 50%.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 22 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 507 человек. За последние сутки умерли 14 человек, а всего жертвами Covid-19 стали 2 260 киевлян.

Выздоровели за сутки 2 854 человека. Всего коронавирус преодолели 55 тыс. жителей столицы.

Фото: КМДА