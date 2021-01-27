Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины установила цену газа для населения на февраль в размере 6,86 грн за кубический метр.

За счет минимальной наценки, цена ниже рекомендованной правительством и с учетом НДС.

— Нафтогаз как поставщик “последней надежды” (ПОН) готов поставлять газ всем бытовым потребителям, поставщик которых не сможет или откажется обеспечить своих клиентов газом по регулируемой цене. Цена газа для клиентов ПОН — 6.99 грн/м³ с НДС, без стоимости распределения (доставки), — отметила компания.

Для клиентов, которые оформили тарифный план Годовой в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за м³, в соответствии с условиями договоров.

В компании напоминают, что предельная цена на газ с 1 февраля по 31 марта регулируется постановлением Кабинета министров №25.

18 января Кабинет министров принял решение, которым снизил предельную цену на газ до 6,99 грн за кубометр. Если поставщики отказываться поставлять газ населению по такой цене, их потребители будут переходить к поставщику “последней надежды” — НАК Нафтогаз Украины.

Источник: Нафтогаз