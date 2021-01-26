В Украине могут укрупнить облгазы и создать орган, который будет контролировать рынок распределения газа.

Об этом во время выступления в Верховной Раде 26 января сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

— Правительство совместно с парламентским комитетом инициирует принятие законопроекта о возможности укрупнения облгазов, введения спецсчетов и временной администрации, которая дисциплинирует рынок распределения газа, — отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, орган должен не позволять монопольно повышать цены и тарифы на распределение.

Тарифы на распределение газа в Украине

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила проект постановления о снижении тарифов на распределение для 14 облгазов.

Предельный тариф на распределение газа снижен до 1,79 грн за куб.

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