Газопостачальна компанія Нафтогаз України встановила ціну газу для населення на лютий у розмірі 6,86 грн за кубічний метр.

За рахунок мінімальної націнки, ціна є нижчою за рекомендовану урядом і з урахуванням ПДВ.

– Нафтогаз як постачальник “останньої надії” (ПОН) готовий постачати газ усім побутовим споживачам, постачальник яких не зможе або відмовиться забезпечити своїх клієнтів газом за регульованою ціною. Ціна газу для клієнтів ПОН – 6.99 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки), – зазначила компанія.

Для клієнтів, які оформили тарифний план Річний минулого року, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за м³, відповідно до умов договорів.

У компанії нагадують, що гранична ціна на газ із 1 лютого до 31 березня регулюється постановою Кабінету міністрів №25.

18 січня Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким знизив граничну ціну на газ до 6,99 грн за кубометр. Якщо постачальники відмовлятимуться постачати газ населенню за такою ціною, їхні споживачі переходитимуть до постачальника “останньої надії” – НАК Нафтогаз України.

Джерело: Нафтогаз