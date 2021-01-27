Никаких ночных звонков и угроз родственникам: Рада хочет защитить украинцев от коллекторов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4241, который будет защищать должников в случае урегулирования просроченной задолженности.
Документ предусматривает защиту прав потребителей-должников по потребительскому кредитованию и ограничивает доступ к рынку потенциально недобросовестных коллекторов.
В частности, запрещается звонить должнику с 20.00 до 8.00, делать это более двух раз в день, сообщать третьим лицам о долге, требовать от родственников погасить долги.
Также в законопроекте прописано определение термина коллекторская компания. Кроме того, предлагается, чтобы Нацбанк вел реестр таких компаний.
Вместе с тем документ предусматривает, что кредитодатели, коллекторские компании должны соблюдать деловую этику и правила взаимодействия с должником.
В случае нарушения кредиторами или коллекторами требований закона предусматривается ответственность в виде уплаты штрафа в размере от 51 до 102 тыс. грн.
Накануне заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщала, что Нацбанк создаст реестр коллекторов и разработает кодекс этического поведения по отношению к должникам.
В нем будет систематизированный перечень учреждений, которые могут заниматься коллекторской деятельностью.