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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Никаких ночных звонков и угроз родственникам: Рада хочет защитить украинцев от коллекторов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4241, который будет защищать должников в случае урегулирования просроченной задолженности.

як захиститись від колекторів

Документ предусматривает защиту прав потребителей-должников по потребительскому кредитованию и ограничивает доступ к рынку потенциально недобросовестных коллекторов.

В частности, запрещается звонить должнику с 20.00 до 8.00, делать это более двух раз в день, сообщать третьим лицам о долге, требовать от родственников погасить долги.

Также в законопроекте прописано определение термина коллекторская компания. Кроме того, предлагается, чтобы Нацбанк вел реестр таких компаний.

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Вместе с тем документ предусматривает, что кредитодатели, коллекторские компании должны соблюдать деловую этику и правила взаимодействия с должником.

В случае нарушения кредиторами или коллекторами требований закона предусматривается ответственность в виде уплаты штрафа в размере от 51 до 102 тыс. грн.

Накануне заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщала, что Нацбанк создаст реестр коллекторов и разработает кодекс этического поведения по отношению к должникам.

В нем будет систематизированный перечень учреждений, которые могут заниматься коллекторской деятельностью.

Источник: Верховная Рада

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