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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Жодних нічних дзвінків і погроз родичам: Рада хоче захистити українців від колекторів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №4241, який захищатиме боржників у разі врегулювання простроченої заборгованості.

як захиститись від колекторів

Документ передбачає захист прав споживачів-боржників за споживчим кредитуванням і обмежує доступ до ринку потенційно недобросовісних колекторів.

Зокрема, забороняється телефонувати боржнику з 20.00 до 8.00, робити це більше двох разів на день, повідомляти третіх осіб про борг, вимагати від родичів погасити борги.

Також у законопроекті прописане визначення терміну колекторська компанія. Крім того, пропонується, щоб Нацбанк вів реєстр таких компаній.

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Разом з тим документ передбачає, що кредитодавці, колекторські компанії повинні дотримуватися етичної поведінки та правил взаємодії з боржником.

У разі порушення кредиторами або колекторами вимог закону передбачається відповідальність у вигляді сплати штрафу у розмірі від 51 до 102 тис. грн.

Напередодні заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомляла, що Нацбанк створить реєстр колекторів і розробить кодекс етичної поведінки щодо боржників.

У ньому буде систематизований перелік установ, які можуть займатися колекторською діяльністю.

Джерело: Верховна Рада

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