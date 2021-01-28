Новая “доктрина ЛДНР”: боевики собрались захватить всю территорию Донбасса

Пророссийские сепаратисты оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей обнародовали “доктрину” так называемой ЛДНР.

В документе выделены семь основных пунктов, которые боевики “планируют воплотить в жизнь в ближайшее время”.

Одним из пунктов является захват всех населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

В то же время “доктрина” не содержит никаких намерений или перспектив на присоединение к РФ.

Так называемая доктрина была представлена на форуме с кремлевскими пропагандистами под названием Российский Донбасс.

Присутствовавший на мероприятии главарь сепаратистов Денис Пушилин заявил, что главной задачей принятых пунктов является “возвращение к своим историческим корням”.

На Прикарпатье задержали сепаратистку

Недавно под Ивано-Франковском контрразведка СБУ задержала командирку боевиков “ЛНР”, которая воевала против украинских военных в Донбассе.

Злоумышленница причастна к захвату админзданий в Луганске в 2014 году.

Также следствие установило, что женщина возглавляла группировки боевиков в так называемой ЛНР, а затем корректировала обстрелы позиций подразделений ВСУ.