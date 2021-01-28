Готові захопити весь Донбас? Бойовики “ЛДНР” підготували нову “доктрину”

Проросійські сепаратисти окупованих територій Донецької та Луганської областей оприлюднили “доктрину” так званої ЛДНР.

У документі виокремлено сім головних пунктів, які бойовики “планують втілити в життя найближчим часом”.

Одним із пунктів є захоплення усіх населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Натомість “доктрина” не містить жодних намірів чи перспектив на приєднання до РФ.

Так звану доктрину було представлено на форумі з кремлівськими пропагандистами Російський Донбас.

Присутній на заході ватажок сепаратистів Денис Пушилін заявив, що головним завданням ухвалених пунктів є “повернення до свого історичного коріння”.

На Прикарпатті затримали сепаратистку

Нещодавно під Івано-Франківськом контррозвідка СБУ затримала командирку бойовиків “ЛНР”, яка воювала проти українських військових на Донбасі.

Зловмисниця причетна до захоплення адмінбудівель у Луганську у 2014 році.

Також слідство встановило, що жінка очолювала угруповання бойовиків у так званій ЛНР, а згодом коригувала обстріли позицій підрозділів ЗСУ.