Готові захопити весь Донбас? Бойовики “ЛДНР” підготували нову “доктрину”

Проросійські сепаратисти окупованих територій Донецької та Луганської областей оприлюднили “доктрину” так званої ЛДНР.
У документі виокремлено сім головних пунктів, які бойовики “планують втілити в життя найближчим часом”.
Одним із пунктів є захоплення усіх населених пунктів Донецької та Луганської областей.
Натомість “доктрина” не містить жодних намірів чи перспектив на приєднання до РФ.
Так звану доктрину було представлено на форумі з кремлівськими пропагандистами Російський Донбас.
Присутній на заході ватажок сепаратистів Денис Пушилін заявив, що головним завданням ухвалених пунктів є “повернення до свого історичного коріння”.
На Прикарпатті затримали сепаратистку
Нещодавно під Івано-Франківськом контррозвідка СБУ затримала командирку бойовиків “ЛНР”, яка воювала проти українських військових на Донбасі.
Зловмисниця причетна до захоплення адмінбудівель у Луганську у 2014 році.
Також слідство встановило, що жінка очолювала угруповання бойовиків у так званій ЛНР, а згодом коригувала обстріли позицій підрозділів ЗСУ.