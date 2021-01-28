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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Готові захопити весь Донбас? Бойовики “ЛДНР” підготували нову “доктрину”

Проросійські сепаратисти окупованих територій Донецької та Луганської областей оприлюднили “доктрину” так званої ЛДНР.

Готові захопити весь Донбас? Бойовики “ЛДНР” підготували нову “доктрину”

У документі виокремлено сім головних пунктів, які бойовики “планують втілити в життя найближчим часом”.

Одним із пунктів є захоплення усіх населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Натомість “доктрина” не містить жодних намірів чи перспектив на приєднання до РФ.

Так звану доктрину було представлено на форумі з кремлівськими пропагандистами Російський Донбас.

Присутній на заході ватажок сепаратистів Денис Пушилін заявив, що головним завданням ухвалених пунктів є “повернення до свого історичного коріння”.

Готові захопити весь Донбас? Бойовики “ЛДНР” підготували нову “доктрину”

На Прикарпатті затримали сепаратистку

Нещодавно під Івано-Франківськом контррозвідка СБУ затримала командирку бойовиків “ЛНР”, яка воювала проти українських військових на Донбасі.

Зловмисниця причетна до захоплення адмінбудівель у Луганську у 2014 році.

Також слідство встановило, що жінка очолювала угруповання бойовиків у так званій ЛНР, а згодом коригувала обстріли позицій підрозділів ЗСУ.

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