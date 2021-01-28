Верховная Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности Украины — правоохранительного органа, который будет отвечать за борьбу с экономическими преступлениями.

Работать в нем будут до 4 тыс. человек. К новосозданному органу перейдут некоторые полномочия СБУ. Это, в частности, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие уголовных преступлений коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

Директора Бюро экономической безопасности будет назначать Кабмин по представлению премьер-министра по предложению конкурсной комиссии.

Один человек сможет занимать должность пять лет, но не более двух сроков подряд. Конкурсная комиссия будет состоять из девяти человек. Трое из них — представители Совета национальной безопасности и обороны, трое — Верховной Рады и еще трое — Кабмина.

Реформа СБУ

Реформа СБУ 2020 в виде законопроектов президента и народных депутатов неоднократно рассматривалась в стенах Верховной Рады.

Но тогда совместного решения так и не нашли. О том, почему СБУ нуждается в изменениях и почему бизнес и коррупционные схемы почти 30 лет остаются ее неотъемлемой частью — можно прочитать в нашем материале.