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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

В Украине создали Бюро экономической безопасности — чем будет заниматься орган

Верховная Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности Украины — правоохранительного органа, который будет отвечать за борьбу с экономическими преступлениями.

В Украине создали Бюро экономической безопасности — чем будет заниматься орган

Работать в нем будут до 4 тыс. человек. К новосозданному органу перейдут некоторые полномочия СБУ. Это, в частности, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие уголовных преступлений коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

Директора Бюро экономической безопасности будет назначать Кабмин по представлению премьер-министра по предложению конкурсной комиссии.

Один человек сможет занимать должность пять лет, но не более двух сроков подряд. Конкурсная комиссия будет состоять из девяти человек. Трое из них — представители Совета национальной безопасности и обороны, трое — Верховной Рады и еще трое — Кабмина.

Реформа СБУ

Реформа СБУ 2020 в виде законопроектов президента и народных депутатов неоднократно рассматривалась в стенах Верховной Рады.

Но тогда совместного решения так и не нашли. О том, почему СБУ нуждается в изменениях и почему бизнес и коррупционные схемы почти 30 лет остаются ее неотъемлемой частью — можно прочитать в нашем материале.

Источник: Верховная Рада

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