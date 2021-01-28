Верховна Рада ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки України – правоохоронного органу, який відповідатиме за боротьбу з економічними злочинами.

Працюватимуть у ньому до 4 тис. людей. До новоствореного органу перейдуть деякі повноваження СБУ. Це, зокрема, попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки.

Тому податкову міліцію, яка раніше виконувала ці функції, ліквідують.

Директора Бюро економічної безпеки призначатиме Кабмін за поданням прем’єр-міністра за пропозицією конкурсної комісії.

Одна людина зможе обіймати посаду п’ять років, але не більше двох термінів поспіль. Конкурсна комісія складатиметься з дев’яти людей. Троє з них – представники Ради національної безпеки і оборони, троє – Верховної Ради і ще троє – Кабміну.

Реформа СБУ

Реформа СБУ 2020 у вигляді законопроектів президента та народних депутатів неодноразово розглядалася у стінах Верховної Ради.

Але тоді спільного рішення так і не знайшли. Про те, чому СБУ потребує змін і чому бізнес і корупційні схеми майже 30 років залишаються її невід’ємною частиною – можна прочитати у нашому матеріалі.