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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

В Україні створили Бюро економічної безпеки – чим займатиметься орган

Верховна Рада ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки України – правоохоронного органу, який відповідатиме за боротьбу з економічними злочинами.

В Україні створили Бюро економічної безпеки – чим займатиметься орган

Працюватимуть у ньому до 4 тис. людей. До новоствореного органу перейдуть деякі повноваження СБУ. Це, зокрема, попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки.

Тому податкову міліцію, яка раніше виконувала ці функції, ліквідують.

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Директора Бюро економічної безпеки призначатиме Кабмін за поданням прем’єр-міністра за пропозицією конкурсної комісії.

Одна людина зможе обіймати посаду п’ять років, але не більше двох термінів поспіль. Конкурсна комісія складатиметься з дев’яти людей. Троє з них – представники Ради національної безпеки і оборони, троє – Верховної Ради і ще троє – Кабміну.

Реформа СБУ

Реформа СБУ 2020 у вигляді законопроектів президента та народних депутатів неодноразово розглядалася у стінах Верховної Ради.

Але тоді спільного рішення так і не знайшли. Про те, чому СБУ потребує змін і чому бізнес і корупційні схеми майже 30 років залишаються її невід’ємною частиною – можна прочитати у нашому матеріалі.

Джерело: Верховна Рада

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