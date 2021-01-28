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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Как оформить электронный ученический билет

Электронный ученический билет предоставляет льготный проезд в общественном транспорте столицы.

Как оформить электронный ученический билет

Специальный транспортный приложение поможет родителям отслеживать перемещения ребенка по городу.

Сейчас родители могут заказать электронные ученические билеты онлайн. В личном кабинете киевлянина в разделе Семейные услуги появилась услуга Заказ электронного ученического билета.

Чтобы заказать карту, родителям или опекунам нужно зарегистрироваться на Портале предоставления электронных услуг, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП) или BankID для подтверждения своих данных. После этого можно будет заказать билет и добавить фото ребенка.

Заказать ученической билет в онлайне достаточно легко, но если родители вдруг не найдут в базе своего ребенка или даже класс или школу, они должны сообщить об этом в свое учебное заведение. Такая ситуация возможна только в том случае, если школа не подала в полном объеме необходимые данные.

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После обновления базы данных заказ станет доступным. колько напряженный, но серьезных неприятностей не произойдет.

Билет содержит данные о владельце, поэтому в будущем карта будет многофункциональной. С ее помощью школьники будут проходить через турникеты в школах, использовать билет как ключ для входа в электронный дневник с расписанием уроков и е-систему обучения.

Это также даст возможность родителям получить доступ к информации о передвижениях их ребенка в общественном транспорте и данных об учебной деятельности.

Старые бумажные ученические билеты будут действительны до момента полного перехода всех школ Киева на электронные документы.

Источник: КГГА

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