Електронний учнівський квиток надає пільговий проїзд у громадському транспорті столиці.

Спеціальний транспортний додаток допоможе батькам відслідковувати переміщення дитини по місту.

Зараз батьки можуть замовити електронні учнівські квитки онлайн. В особистому кабінеті киянина в розділі «Сімейні послуги» з’явилася послуга «амовлення електронного учнівського квитка.

Щоб замовити картку, батькам або опікунам потрібно зареєструватись на Порталі надання електронних послуг, використовуючи Кваліфікований електронний підпис або BankID для підтвердження своїх даних. Після цього можна буде замовити квиток та додати фото дитини.

Замовляти учнівській квиток достатньо легко, але якщо батьки раптом не знайдуть у базі свою дитину чи навіть клас або школу, вони мають повідомити про це свій заклад освіти.

Така ситуація можлива лише в тому випадку, коли школа не подала в повному обсязі необхідні данні. Після оновлення бази даних замовлення стане доступним.

Квиток містить дані про власника, тому в майбутньому картка буде багатофункціональною. З її допомогою школярі будуть проходити через турнікети в школах, використовуватимуть квиток як ключ для входу в електронний щоденник із розкладом уроків та е-системи навчання.

Це дасть можливість батькам отримати доступ до інформації про пересування їхньої дитини у громадському транспорті та даних про навчальну діяльність.

Старі паперові учнівські квитки будуть дійсні до моменту повного переходу всіх шкіл на електронні документи.