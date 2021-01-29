Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти Героев Крут. Глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве

Память погибших почтили минутой молчания. После этого прозвучал Государственный гимн Украины, а воины почетного караула отсалютовали из личного оружия и прошли торжественным маршем возле памятного креста.



















Бой под Крутами: Зеленский почтил память погибших / 5 фотографий

Также Зеленский установил лампаду к могилам Героя Украины Александра Клитинского, погибшего в Доме профсоюзов во время Революции Достоинства и погибшего в боях за Иловайск кавалера ордена Даниилы Галицкого Маркиана Паславского.

— Для Украины теперь и более ста лет назад угроза одинаковая. Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой. Хотя условия неодинаковы — мы теперь действительно крепче. Наши мечты уже немного другие, потому что у нас многое из того, о чем в 1918 году предыдущие поколения и думать не смели, — сказал глава государства.

К церемонии также присоединились председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Тридцать мучеников украинцев навсегда стали образцом храбрости и отваги для будущих поколений защитников, — отметил Шмыгаль.

Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года возле железнодорожной станции Круты. Потери украинцев, по разным данным, составили от 80 до 100 погибших.

Около 300 бойцов Студенческого куреня, 250 Первой украинской военной школы отражали атаку армии большевиков.

Об истории возникновения Дня памяти героев Крут, традициях и главных фактах — читайте в материале.