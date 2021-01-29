Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут. Глава держави поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві

Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Після цього пролунав Державний гімн України, а воїни почесної варти відсалютували з особистої зброї та пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста.



















Бій під Крутами: Зеленський вшанував пам’ять загиблих / 5 фотографий

Також Зеленський встановив лампаду до могил Героя України Олександра Клітинського, який загинув у Будинку профспілок під час Революції Гідності, та загиблого у боях за Іловайськ кавалера ордена Данила Галицького Маркіяна Паславського.

– Для України тепер і понад сто років тому загроза однакова. Захисники держави виконували в бою під Крутами по суті те саме завдання, що й нині військові під Мар’їнкою. Хоча умови неоднакові – ми ж тепер справді міцніші. Наші мрії вже трохи інші, бо маємо багато з того, про що у 1918-му попередні покоління й думати не сміли, – сказав глава держави.

До церемонії вшанування також долучилися голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Тридцять мучеників українців назавжди стали зразком хоробрості та відваги для наступних поколінь захисників, – зазначив Шмигаль.

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути. Втрати українців, за різними даними, становили від 80 до 100 загиблих.

Близько 300 бійців Студентського куреня, 250 Першої української військової школи відбивали атаку армії більшовиків.

Про історію виникнення Дня пам’яті героїв Крут, традиції і головні факти – читайте у матеріалі.