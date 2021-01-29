PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

На первом этапе от Covid-19 в Украине вакцинируют почти 367,5 тыс. человек — Степанов

На первом этапе вакцинальной кампании от Covid-19 в Украине будут вакцинированы почти 367,5 тыс. человек, вакцинация начнется в феврале.

На первом этапе от Covid-19 в Украине вакцинируют почти 367,5 тыс. человек — Степанов

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

— На первом этапе мы вакцинируем людей с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто выполняет важные функции по борьбе Covid-19. Первый этап предусматривает, что будут вакцинированы 367 491 человек. Все эти люди нас полностью верифицированы, — сказал он.

Читайте
Испания поможет Украине получить вакцины против коронавируса

Степанов также добавил, что для вакцинации в Украине будут применяться только те вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 29 января в Украине зафиксировано 1 211 593 случая коронавирусной болезни, за сутки их количество увеличилось еще на 5 181 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

Подробную статистику коронавируса в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка