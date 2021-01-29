На первом этапе вакцинальной кампании от Covid-19 в Украине будут вакцинированы почти 367,5 тыс. человек, вакцинация начнется в феврале.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

— На первом этапе мы вакцинируем людей с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто выполняет важные функции по борьбе Covid-19. Первый этап предусматривает, что будут вакцинированы 367 491 человек. Все эти люди нас полностью верифицированы, — сказал он.

Читайте Испания поможет Украине получить вакцины против коронавируса

Степанов также добавил, что для вакцинации в Украине будут применяться только те вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 29 января в Украине зафиксировано 1 211 593 случая коронавирусной болезни, за сутки их количество увеличилось еще на 5 181 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

Подробную статистику коронавируса в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.