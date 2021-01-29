По состоянию на утро 29 января в Украине зафиксировано 1 211 593 случая коронавирусной болезни, за сутки их количество увеличилось еще на 5 181 человека.
В частности, заболели 218 детей и 212 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 1 916 человек;
- летальных случаев — 128;
- выздоровели — 11 310 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 44 143 (в том числе методом ПЦР — 24 769, методом ИФА — 19 374).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 361 случай;
- Винницкая область — 282 случая;
- Волынская область — 159 случаев;
- Днепропетровская область — 259 случаев;
- Донецкая область — 193 случая;
- Житомирская область — 167 случаев;
- Закарпатская область — 137 случаев;
- Запорожская область — 232 случая;
- Ивано-Франковская область — 356 случаев;
- Киевская область — 326 случаев;
- Кировоградская область — 27 случаев;
- Луганская область — 40 случаев;
- Львовская область — 440 случаев;
- Николаевская область — 207 случаев;
- Одесская область — 260 случаев;
- Полтавская область — 218 случаев;
- Ровенская область — 209 случаев;
- Сумская область — 123 случая;
- Тернопольская область — 179 случаев;
- Харьковская область — 248 случаев;
- Херсонская область — 70 случаев;
- Хмельницкая область — 147 случаев;
- Черкасская область — 131 случай;
- Черновицкая область — 258 случаев;
- Черниговская область — 152 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус 28 января
Для сравнения, по состоянию на утро четверга, 28 января, в Украине обнаружили 1 206 412 случаев коронавируса. За сутки Covid-19 в Украине подтвердили у 5 529 человек.
За минувшие сутки выздоровели более 11,9 тыс. пациентов, летальных случаев — 149.