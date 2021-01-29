На першому етапі вакцинальної кампанії від Covid-19 в Україні вакцинують майже 367,5 тис. осіб, щеплення розпочнуться в лютому.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

– На першому етапі ми вакцинуємо людей з критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби і тих, хто виконує важливі функції з боротьби з Covid-19. Перший етап передбачає, що вакцинують 367 491 людину. Всі ці люди у нас повністю верифіковані, – сказав він.

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Степанов також додав, що для вакцинації в Україні будуть застосовуватися тільки ті вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 29 січня в Україні зафіксовано 1 211 593 випадки коронавірусної хвороби, за добу їхня кількість збільшилась ще на 5 181 людину. Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.

Детальну статистику коронавірусу в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.