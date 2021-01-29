PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Дячкіна |

Рада одобрила выплату компенсаций за электроотопление

Из государственного бюджета выделят 1,4 млрд грн на компенсацию тем украинцам, которые используют электричество для отопления.

електроенергія

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом соответствующий законопроект 29 января.

За принятие законопроекта проголосовали 311 (за основу) и 310 (в целом) народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

  • Выплата компенсаций за электроотопление — Рада приняла законопроект
  • Выплата компенсаций за электроотопление — Рада приняла законопроект
  • Выплата компенсаций за электроотопление — Рада приняла законопроект
  • Выплата компенсаций за электроотопление — Рада приняла законопроект
Рада одобрила выплату компенсаций за электроотопление / 2 фотографии

Как отметил заместитель председателя бюджетного комитета Верховной Рады Владимир Гевко, для предоставления такой компенсации законопроектом предусмотрены расходы Министерству социальной политики по новой бюджетной программе на сумму 1,4 млрд грн за счет уменьшения расходов по другой программе этого министерства.

Читайте
Кто получит компенсации за электроэнергию - список льготников

Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-час с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Кроме того, была отменена льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч при использовании электричества для отопления. Тариф 1,68 грн/кВт начал действовать уже для всей электроэнергии.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка