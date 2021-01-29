Выплата компенсаций за электроотопление — Рада приняла законопроект

Из государственного бюджета выделят 1,4 млрд грн на компенсацию тем украинцам, которые используют электричество для отопления.

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом соответствующий законопроект 29 января.

За принятие законопроекта проголосовали 311 (за основу) и 310 (в целом) народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.







Рада одобрила выплату компенсаций за электроотопление / 2 фотографии

Как отметил заместитель председателя бюджетного комитета Верховной Рады Владимир Гевко, для предоставления такой компенсации законопроектом предусмотрены расходы Министерству социальной политики по новой бюджетной программе на сумму 1,4 млрд грн за счет уменьшения расходов по другой программе этого министерства.

Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-час с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Кроме того, была отменена льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч при использовании электричества для отопления. Тариф 1,68 грн/кВт начал действовать уже для всей электроэнергии.