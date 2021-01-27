Кто получит компенсации за электроэнергию — список льготников

Некоторые потребители, для которых с 1 января 2021 года отменили сниженные тарифы на электроэнергию, получат компенсацию за использованное в январе-марте этого года электричество.

Соответствующее решение на заседании принял Кабинет министров. Компенсацию смогут получить те:

у кого жилые помещения оборудованы электроотопительными установками;

у кого отключено централизованное отопление и дома которых не газифицированы;

детские дома семейного типа, многодетные и приемные семьи.

Потребителям, которые используют электроэнергию для отопления, компенсацию будут предоставлять в пределах 3 тыс. КВт/ч в месяц.

Размер компенсации будет рассчитывать поставщик услуг, учитывая использованную в прошлом месяце электроэнергию и объем электроэнергии, на который действовали пониженные тарифы. Компенсированные средства придут на лицевые счета потребителей.

На днях мэр Киева Виталий Кличко отметил, что киевляне получат компенсацию цены на газ, на которую нужно 4 млрд грн.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко подтвердил, что правительство договорилось с городами, поэтому тарифы для людей не повысят, а жители всех городов получат газ для отопления. В дальнейшем же Кабмин договорится с компенсаторами.