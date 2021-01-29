Виплата компенсацій за електроопалення – Рада ухвалила законопроект

З державного бюджету виділять 1,4 млрд грн на компенсацію тим українцям, які використовують електрику для опалювання.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні і в цілому відповідний законопроект 29 січня.

За ухвалення законопроекту проголосували 311 (за основу) і 310 ( в цілому) народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.







Рада схвалила виплату компенсацій за електроопалення / 2 фотографии

Як зазначив заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради Володимир Гевко, для надання такої компенсації законопроектом передбачені видатки Міністерству соціальної політики за новою бюджетною програмою на суму 1,4 млрд грн за рахунок зменшення видатків за іншою програмою цього міністерства.

Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год із січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Крім того, була скасована пільга в 90 копійок за перші 3000 кВт-год під час використання електрики для опалювання. Тариф 1,68 грн/кВт почав діяти вже для всієї електроенергії.