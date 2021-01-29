PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

Рада схвалила виплату компенсацій за електроопалення

З державного бюджету виділять 1,4 млрд грн на компенсацію тим українцям, які використовують електрику для опалювання.

електроенергія

Верховна Рада ухвалила у першому читанні і в цілому відповідний законопроект 29 січня.

За ухвалення законопроекту проголосували 311 (за основу) і 310 ( в цілому) народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

  • Виплата компенсацій за електроопалення – Рада ухвалила законопроект
  • Виплата компенсацій за електроопалення – Рада ухвалила законопроект
  • Виплата компенсацій за електроопалення – Рада ухвалила законопроект
  • Виплата компенсацій за електроопалення – Рада ухвалила законопроект
Рада схвалила виплату компенсацій за електроопалення / 2 фотографии

Як зазначив заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради Володимир Гевко, для надання такої компенсації законопроектом передбачені видатки Міністерству соціальної політики за новою бюджетною програмою на суму 1,4 млрд грн за рахунок зменшення видатків за іншою програмою цього міністерства.

Читайте
Хто отримає компенсації за електроенергію - список пільговиків

Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год із січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Крім того, була скасована пільга в 90 копійок за перші 3000 кВт-год під час використання електрики для опалювання. Тариф 1,68 грн/кВт почав діяти вже для всієї електроенергії.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка