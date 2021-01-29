Министерство культуры и информационной политики Украины направило запрос руководству Федерации профсоюзов Украины относительно информации о возможном открытии в Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве покерного клуба.

Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что это известие его шокировало.

— Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало. В первую очередь как гражданина. В здании, где во время Революции Достоинства был штаб Майдана. Там, где при пожаре погибли люди. Память о трагических событиях тех дней должна быть сохранена, а мемориальное наследие отмечено надлежаще.

Также Ткаченко добавил, что спортивному покеру там не место, а Министерство культуры и информационной политики уже направило соответствующий запрос в Федерацию профсоюзов, чтобы разобраться в ситуации.

— В случае, если факт будет доказан — МКИП делать все зависящее, чтобы не допустить размещения в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений, — подытожил Ткаченко.

Журналисты Слидство.Инфо ранее сообщили, что подвальное помещение площадью около тысячи квадратных метров Федерация профсоюзов отдала в аренду более полтора года назад, и эту площадь планируют использовать для работы клуба спортивного покера. Договор аренды рассчитан на 10 лет.

Несколько лет назад покер в Украине признали видом спорта. Контроль за этим видом спорта доверили Всеукраинской федерации спортивного покера.

Источник: Слидство.Инфо, Александр Ткаченко