Министерство культуры Украины планирует обратиться в посольство Великобритании в стране для того, чтобы выяснить, почему журналисты российской службы ВВС в своем материале назвали Севастополь и Симферополь российскими городами.

Глава ведомства Александр Ткаченко назвал это двойными стандартами.

— Когда российское бюро BBC в своем посте относит Севастополь и Симферополь к российским городам, хотя и упоминает об аннексии, это уже двойные стандарты, — написал Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

В министерстве надеются через посольство получить разъяснения представителей штаб-квартиры BBC в Лондоне.

Скандал с картой BBC

23 января российская служба BBC опубликовала интерактивную карту, где среди городов РФ, в которых люди поддержали оппозиционера Алексея Навального, указала Симферополь и Севастополь.

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При этом журналисты отметили, что Крым был аннексирован РФ в 2014 году.

Подробнее об аннексии Крыма Россией читайте на Фактах ICTV.

Источник: Tkachenko.UA