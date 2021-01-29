Міністерство культури та інформаційної політики України направило запит до керівництва Федерації профспілок України щодо інформації про можливе відкриття у приміщенні Будинку профспілок на Майдані Незалежності у Києві покерного клубу.

Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що ця звістка його шокувала.

— Звістка про те, що у Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала. У першу чергу як громадянина. У будівлі, де під час Революції Гідності був штаб Майдану. Там, де під час пожежі загинули люди. Пам’ять про трагічні події тих днів має бути збережено, а меморіальний спадок вшановано достойно.

Також Ткаченко додав, що спортивному покеру там не місце, а Міністерство культури та інформаційної політики вже направило відповідний запит до Федерації профспілок, щоб розібратися у ситуації.

— У випадку, якщо факт буде доведено – МКІП робитиме усе залежне, аби не допустити розміщення у Будинку профспілок будь-яких розважальних закладів, – підсумував Ткаченко.

Журналісти Слідство.Інфо раніше повідомили, що підвальне приміщення площею близько тисячі квадратних метрів Федерація профспілок віддала в оренду понад півтора роки тому, і ці площі планують використовувати для роботи клубу спортивного покеру. Договір оренди розрахований на 10 років.

Кілька років тому покер в Україні визнали видом спорту. Контроль над цим видом спорту довірили Всеукраїнській федерації спортивного покеру.

Джерело: Слідство.Інфо, Олександр Ткаченко