PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

Украинских моряков освободили из пиратского плена в Нигерии

30 января шесть украинских моряков освободили из пиратского плена в Нигерии. Членов экипажа судна Stevia удерживали там полтора месяца.

Украинских моряков освободили из пиратского плена в Нигерии

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшее возвращение на родину!

Глава государства также поблагодарил всех, кто помогал освобождать моряков.

— Спасибо украинским дипломатам и всем, кто был причастен к освобождению наших соотечественников!

16 декабря пираты захватили шестерых украинских моряков с судна Stevia у берегов Нигерии. Судовладельцем является албанская компания.

Дело находилось на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и причастных украинских посольств.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка