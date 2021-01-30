30 января шесть украинских моряков освободили из пиратского плена в Нигерии. Членов экипажа судна Stevia удерживали там полтора месяца.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшее возвращение на родину!

Глава государства также поблагодарил всех, кто помогал освобождать моряков.

— Спасибо украинским дипломатам и всем, кто был причастен к освобождению наших соотечественников!

16 декабря пираты захватили шестерых украинских моряков с судна Stevia у берегов Нигерии. Судовладельцем является албанская компания.

Дело находилось на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и причастных украинских посольств.