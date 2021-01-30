30 січня шість українських моряків звільнили з піратського полону в Нігерії. Членів екіпажу судна Stevia утримували там півтора місяці.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Наші громадяни в безпеці, чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на батьківщину!

Глава держави також подякував усім, хто допомагав визволяти моряків.

– Дякую українським дипломатам та всім, хто був причетний до звільнення наших співвітчизників!

16 грудня пірати захопили шістьох українських моряків із судна Stevia біля берегів Нігерії. Судновласником є албанська компанія.

Справа перебувала на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України та причетних українських посольств.