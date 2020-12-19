Возле берегов Нигерии пираты захватили в плен шесть украинских моряков

Пираты захватили шестерых украинских моряков с судна Stevia возле берегов Нигерии.

— В результате пиратского нападения на указанное судно возле побережья Нигерии 16 декабря в плен было захвачено восемь членов экипажа, в том числе шесть граждан Украины, — сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Он отметил, что судовладельцем является албанская компания. Поэтому посольства Украины в Нигерии и Албании принимают соответствующие меры.

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Также Олег Николенко заверил, что дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и причастных украинских посольств.

Украинские моряки уже не первый раз попадают в плен к пиратам. Так, 17 июля 2020 года пираты захватили судно Curacao Trader в Гвинейском заливе возле берегов Нигерии.

Тогда на его борту находилось 13 членов экипажа, среди них — шесть украинских граждан. Их освободили из плена 20 августа, а в начале сентября они уже вернулись домой.