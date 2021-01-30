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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Український біатлоніст Прима виграв золото на чемпіонаті Європи

Українець Артем Прима завоював золото на чемпіонаті Європи з біатлону, який проходить у Польщі (Душники-Здруй).

Артем Прима

30 січня відбулася гонка переслідування серед чоловіків на 12,5 км. 33-річний український біатлоніст Артем Прима з трьома штрафними колами на чотирьох вогневих рубежах, випередив на фінішній прямій чеха Міхала Крчмаржа, який посів 2-ге місце, на 6,6 секунди.

Раніше особисту перемогу на чемпіонаті Європи Прима здобув в 2011 році в італійському Ріднау.

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Водночас бронзу здобув норвежець Хавард Богетвейт. Також у гонці взяли участь ще двоє українців – Богдан Цимбал (фінішував 17-м) та Артем Тищенко (зайняв 21 місце). Загалом на старт вийшли 57 біатлоністів.

Результати чоловічої гонки переслідування

  1. Артем Прима (Україна) – (1+0+1+1)  32:11,3
  2. Міхаїл Крчмарж (Чехія) – (0+0+0+1)  +6,6
  3.  Хавард Богетвейт (Норвегія) – (0+0+1+2)  +12,5
  4. Богдан Цимбал (Україна) – (1+0+0+1)  +1:08,6
  5.  Артем Тищенко (Україна) – (0+0+0+0)  +1:14,3

Європейська першість у Душниках-Здруй розпочалася 27 січня, а завершиться 31 січня класичною змішаною (2х6 км + 2х7,5 км) та одиночною змішаною (6 км + 7,5 км) естафетами.

До слова, 27 лютого 2020 року збірна України з біатлону виграла золото у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи, який проходив у білоруських Раубічах.

Українську команду представляли Валентина Семеренко, Юлія Джима, Дмитро Підручний та Артем Прима.

Срібло чемпіонату Європи дісталося збірній Росії, бронза – норвезькій команді.

Джерело: Biathlon.com.ua

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