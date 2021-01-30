Українець Артем Прима завоював золото на чемпіонаті Європи з біатлону, який проходить у Польщі (Душники-Здруй).

30 січня відбулася гонка переслідування серед чоловіків на 12,5 км. 33-річний український біатлоніст Артем Прима з трьома штрафними колами на чотирьох вогневих рубежах, випередив на фінішній прямій чеха Міхала Крчмаржа, який посів 2-ге місце, на 6,6 секунди.

Раніше особисту перемогу на чемпіонаті Європи Прима здобув в 2011 році в італійському Ріднау.

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Водночас бронзу здобув норвежець Хавард Богетвейт. Також у гонці взяли участь ще двоє українців – Богдан Цимбал (фінішував 17-м) та Артем Тищенко (зайняв 21 місце). Загалом на старт вийшли 57 біатлоністів.

????????ЧЄ 2021. ????????Артем Прима здобуває золото в гонці переслідування! 1. ????????Артем Прима (1+0+1+1) 32:11,3

2. ????????Міхал Крчмарж (0+0+0+1) +6,6

3. ????????Хавард Богетвейт (0+0+1+2) +12,5 Детальніше: https://t.co/AXtbg179XC pic.twitter.com/HEufpWEdtK — Biathlon.com.ua (@biathloncomua) January 30, 2021

Результати чоловічої гонки переслідування

Артем Прима (Україна) – (1+0+1+1) 32:11,3 Міхаїл Крчмарж (Чехія) – (0+0+0+1) +6,6 Хавард Богетвейт (Норвегія) – (0+0+1+2) +12,5 Богдан Цимбал (Україна) – (1+0+0+1) +1:08,6 Артем Тищенко (Україна) – (0+0+0+0) +1:14,3

Європейська першість у Душниках-Здруй розпочалася 27 січня, а завершиться 31 січня класичною змішаною (2х6 км + 2х7,5 км) та одиночною змішаною (6 км + 7,5 км) естафетами.

До слова, 27 лютого 2020 року збірна України з біатлону виграла золото у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи, який проходив у білоруських Раубічах.

Українську команду представляли Валентина Семеренко, Юлія Джима, Дмитро Підручний та Артем Прима.

Срібло чемпіонату Європи дісталося збірній Росії, бронза – норвезькій команді.

Джерело: Biathlon.com.ua