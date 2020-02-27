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Факты / Спорт

Сборная Украины в смешанной эстафете выиграла золото на чемпионате Европы

Сборная Украины по биатлону выиграла золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходит в белорусских Раубичах.

Украинскую команду представляли Валентина Семеренко, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

На протяжении гонки сине-желтые вели ожесточенную борьбу за лидерство с командой Беларуси, но на огневом рубеже Пидручному удалось опередить своего белорусского визави, который заработал один штрафной круг. Ошибка белорусского спортсмена Сергея Бочарникова и блестящее выступление украинской команды позволили нашей сборной подняться на высшую ступень пьедестала.

Читайте: Украина финишировала в топ-5 в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Серебро чемпионата Европы досталось сборной России, бронза у норвежской команды.

Напомним, на чемпионате мира в итальянском Антхольце женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира 2020 года.

Фото: Biathlon.com.ua

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