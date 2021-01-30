Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от Covid-19 в Украине будет бесплатной.

Об этом сообщил Зеленский во время встречи с министром здравоохранения Максимом Степановым. Президент отмечает, что вакцина от коронавируса — не то, на чем должно зарабатывать государство.

— Вакцинация против Covid-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота и защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку, — отметил Зеленский.

В то же время глава Минздрава отметил, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на бесплатной основе всем гражданам. Первыми получить прививку смогут уязвимые категории населения.

— Скоро мы представим и подробно объясним план, как получить вакцину от коронавируса. Мы также активно и результативно работаем в рамках инициативы COVAX. Учитывая мощности, сколько людей мы сможем вакцинировать в течение месяца, у нас равномерное распределение государственных средств. И их хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации, — утверждает Степанов.

Также министр добавил, что украинцам будут предлагать качественные вакцины, которые будут хранить в надлежащих условиях.

Какие вакцины получит Украина

Украина получит первую партию вакцины против коронавируса уже в середине февраля 2021 года. В страну доставят 117 тыс. доз вещества компании Pfizer в рамках инициативы COVAX.

Вторую партию вещества — от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca, следует ожидать с середины февраля до конца второго квартала 2021 года.