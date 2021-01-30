Президент України Володимир Зеленський заявив, що вакцинація від Covid-19 в Україні буде безкоштовною.

Про це повідомив Зеленський під час зустрічі з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим. Президент наголошує, що вакцина від коронавірусу – не те, на чому має заробляти держава.

– Вакцинація проти Covid-19 в Україні буде безкоштовною. Це саме та турбота, цей той захист, який повинна надати держава громадянину в час пандемії, від якої потерпає весь світ. Не знаю, скільки коштуватиме вакцина у приватних лікарнях, але для більшості українців ця профілактика може вдарити по гаманцю, – зазначив Зеленський.

Водночас очільник МОЗ наголосив, що план вакцинації передбачає надання послуг на безоплатній основі всім громадянам. Першими отримати щеплення зможуть вразливі категорії населення.

– Скоро ми представимо та детально пояснимо план, як отримати вакцину від коронавірусу. Ми також активно й результативно працюємо в рамках ініціативи COVAX. Зважаючи на потужності, скількох людей ми зможемо вакцинувати впродовж місяця, у нас рівномірний розподіл державних коштів. І їх вистачить, щоб покрити всі потреби у вакцинації, – стверджує Степанов.

Також міністр додав, що українцям пропонуватимуть якісні вакцини, що зберігатимуть у належних умовах.

Які вакцини отримає Україна

Україна отримає першу партію вакцини проти коронавірусу вже у середині лютого 2021 року. До країни доправлять 117 тис. доз речовини компанії Pfizer у рамках ініціативи COVAX.

На другу партію речовини – від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca, варто очікувати з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року.