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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Дячкіна |

IKEA открыла первый магазин в Украине — как он выглядит

1 февраля в Украине открылся первый магазин шведского мебельного гиганта IKEA. Он расположен на втором этаже ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.

IKEA открыла первый магазин в Украине — как он выглядит

На открытие магазина приехал мэр Киева Виталий Кличко.

— Сейчас начинается большое событие! Каждый из киевлян теперь может прийти и посмотреть на представителя лучшей сети в мире и получить лучший сервис, — отметил городской голова.

В магазине представлены 5 тыс. наименований продукции, из которых около 3 тыс. — мебель, которую можно заказать в магазине, а забрать в пункте выдачи или дождаться доставки домой.

  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
IKEA открыла первый магазин в Украине — как он выглядит / 4 фотографии

Сам магазин разделен на зоны, в частности, товары для гостиной, спальни, кухни, а также зона с различными аксессуары — свечи, подставки, подушки и т. д.

  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
IKEA открыла первый магазин в Украине — как он выглядит / 3 фотографии
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Их выдавали 70 лет: IKEA больше не будет создавать каталогов с товарами

IKEA пыталась выйти на украинский рынок более 15 лет. Несколько раз компания хотела построить крупный торговый центр под Киевом и Одессой, но ее постоянно постигли неудачи.

Власти Киевской области сначала отказалась разрешать вырубку леса, а в Одесской области возникли проблемы с подключением коммуникаций.

  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
  • IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина
IKEA открыла первый магазин в Украине — как он выглядит / 6 фотографий

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