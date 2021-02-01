IKEA в Киеве открылась — фото и видео первого магазина

1 февраля в Украине открылся первый магазин шведского мебельного гиганта IKEA. Он расположен на втором этаже ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.

На открытие магазина приехал мэр Киева Виталий Кличко.

— Сейчас начинается большое событие! Каждый из киевлян теперь может прийти и посмотреть на представителя лучшей сети в мире и получить лучший сервис, — отметил городской голова.

В магазине представлены 5 тыс. наименований продукции, из которых около 3 тыс. — мебель, которую можно заказать в магазине, а забрать в пункте выдачи или дождаться доставки домой.















IKEA открыла первый магазин в Украине — как он выглядит / 4 фотографии

Сам магазин разделен на зоны, в частности, товары для гостиной, спальни, кухни, а также зона с различными аксессуары — свечи, подставки, подушки и т. д.











IKEA открыла первый магазин в Украине — как он выглядит / 3 фотографии

IKEA пыталась выйти на украинский рынок более 15 лет. Несколько раз компания хотела построить крупный торговый центр под Киевом и Одессой, но ее постоянно постигли неудачи.

Власти Киевской области сначала отказалась разрешать вырубку леса, а в Одесской области возникли проблемы с подключением коммуникаций.





















