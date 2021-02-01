IKEA в Києві відкрилась – фото та відео першого магазина

1 лютого в Україні відкрився перший магазин шведського меблевого гіганта IKEA. Він розташований на другому поверсі ТРЦ Blockbuster Mall в Києві.
На відкриття магазину приїхав мер Києва Віталій Кличко.
– Зараз починається велика подія! Кожен з киян тепер може прийти та подивитися на представника найкращої мережі у світі і отримати найкращий сервіс, – зазначив міський голова.
У магазині представлені 5 тис. найменувань продукції, з яких близько 3 тис. – меблі, які можна замовити в магазині, а забрати в пункті видачі або дочекатися доставки додому.
Сам магазин поділений на зони, зокрема, товари для вітальні, спальні, кухні, а також зона з різними аксесуари — свічки, підставки, подушки тощо.
IKEA намагалась вийти на український ринок більше 15 років. Кілька разів компанія хотіла побудувати великий торговий центр під Києвом і Одесою, але її постійно спіткали невдачі.
Влада Київської області спочатку відмовилась дозволяти вирубку лісу, а на Одещині виникли проблеми з підключенням комунікацій.