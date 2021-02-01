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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

IKEA відкрила перший магазин в Україні – який вигляд він має

1 лютого в Україні відкрився перший магазин шведського меблевого гіганта IKEA. Він розташований на другому поверсі ТРЦ Blockbuster Mall в Києві.

IKEA відкрила перший магазин в Україні – який вигляд він має

На відкриття магазину приїхав мер Києва Віталій Кличко.

– Зараз починається велика подія! Кожен з киян тепер може прийти та подивитися на представника найкращої мережі у світі і отримати найкращий сервіс, – зазначив міський голова.

У магазині представлені 5 тис. найменувань продукції, з яких близько 3 тис. – меблі, які можна замовити в магазині, а забрати в пункті видачі або дочекатися доставки додому.

  • IKEA в Києві відкрилась – фото та відео першого магазина
  • IKEA в Києві відкрилась – фото та відео першого магазина
  • IKEA в Києві відкрилась – фото та відео першого магазина
  • IKEA в Києві відкрилась – фото та відео першого магазина
  • IKEA в Києві відкрилась – фото та відео першого магазина
  • IKEA в Києві відкрилась – фото та відео першого магазина
  • IKEA в Києві відкрилась – фото та відео першого магазина
  • IKEA в Києві відкрилась – фото та відео першого магазина
IKEA відкрила перший магазин в Україні – який вигляд він має / 4 фотографии

Сам магазин поділений на зони, зокрема, товари для вітальні, спальні, кухні, а також зона з різними аксесуари — свічки, підставки, подушки тощо.

  • IKEA в Києві відкрилась – фото та відео першого магазина
  • IKEA в Києві відкрилась – фото та відео першого магазина
  • IKEA в Києві відкрилась – фото та відео першого магазина
  • IKEA в Києві відкрилась – фото та відео першого магазина
  • IKEA в Києві відкрилась – фото та відео першого магазина
  • IKEA в Києві відкрилась – фото та відео першого магазина
IKEA відкрила перший магазин в Україні – який вигляд він має / 3 фотографии
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Їх видавали 70 років: IKEA більше не створюватиме каталогів з товарами

IKEA намагалась вийти на український ринок більше 15 років. Кілька разів компанія хотіла побудувати великий торговий центр під Києвом і Одесою, але її постійно спіткали невдачі.

Влада Київської області спочатку відмовилась дозволяти вирубку лісу, а на Одещині виникли проблеми з підключенням комунікацій.

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